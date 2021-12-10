Главная цель Путина - восстановление имперского могущества России за счет соседей, а Украина стоит на первой линии огня, - Моравецкий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica.
Моравецкий подчеркнул, что Европейский Союз не может позволить запугивать себя.
Он подчеркнул, что Путин "реализует старый принцип "разделяй и властвуй", говоря об угрозе российского вторжения в Украину.
"Он хочет разделить Европу, потому что только так он может преследовать свои интересы. Его главная цель — восстановление имперского могущества России за счет соседей. Украина сегодня стоит на первой линии огня", – сказал Моравецкий .
Он подчеркнул, что Россия проверяет, насколько далеко она может зайти с Европой.
"Путин применяет силу на всех уровнях; также в экономике. Он знает, что его власть зависит от цены газа. И он делает все, чтобы Европа была зависима только от ее поставки", - подчеркнул он.
Польский премьер подчеркнул, что Россия жестоко нарушает территориальную целостность государств и замораживает конфликты, и что Путин относится к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Донбассу и Крыму как к инструменту и оружию в своей беспощадной стратегии.
Напомним, 9 декабря состоялся телефонный разговор между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер отметил, что решение о вступлении нашего государства в НАТО зависит исключительно от украинцев и стран-членов Альянса.
Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден предупредил лидера РФ, что США не будут учитывать "красные линии" Кремля в этом вопросе. Однако в Госдепе отмечают, что сейчас рано говорить о нашем вступлении в Альянс.