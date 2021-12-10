Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Песчаного, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 11:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.