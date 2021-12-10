Новых процессуальных решений по Порошенко нет, - Венедиктова в США

Офис Генпрокурора не располагает никакими процессуальными решениями, которые могли бы привести к оглашению нового подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время визита в США заявила Ирина Венедиктова.

"Почти два года как я – генеральный прокурор, и два года я слышу о новых подозрениях (бывшим президентам – ред.). Будут они (подозрения – ред.) или не будут – я прокомментирую, когда буду иметь какие-то процессуальные решения. На сегодняшний день таких процессуальных решений нет", - отметила Венедиктова.

Она подтвердила, что видела сообщения в украинских СМИ, ссылавшихся на заявление бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака. Он утверждал, что Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

"Я видела то, что было написано в СМИ, но на самом деле комментировал человек, который уже не работает в ОГП более полутора лет. Поэтому лучше, наверное, он прокомментирует дальше, что он имел в виду, и откуда у него такая информация", - заметила генпрокурор.

Напомним, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины процессуальными решениями являются все решения органов досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

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