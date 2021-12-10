"Если завтра война": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о возможной войне с Россией
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вживую 10 декабря обсудим:
- Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России?
- Об Украине без Украины. О чем договорились Байден и Путин?
- Последний звонок. Почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток?
- Вожакам боевиков выдали партбилеты "Единой России" - что это значит?
- "Кроты" в Офисе Президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков?
Гости студии:
Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), лидер партии "Европейская солидарность";
Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
Сергей Рахманин, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
Степан Полторак, министр обороны Украины (2014–2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014);
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019);
Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019);
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME;
Заза Гогава, командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006–2008);
Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council;
Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник.
Обсудим актуальные темы с гостями в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Они говорят, а решает народ.