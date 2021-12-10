Командование ВС РФ активизировало в ОРДЛО мероприятия по комплектованию личным составом 1 и 2 АК, - разведка

Командование ВС РФ с 1 декабря активизировало мероприятия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны в Фейсбук.

"Противником развернута работа агитационных групп (агитаторов) от воинских частей оккупационных войск, распространяются специальные пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и т.д.), осуществляется массовая рассылка агитационных СМС-сообщений. В то же время оккупантами до 25 декабря введено временное снижение требований к кандидатам службу о состоянии здоровья, судимости, наличии регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями", - сообщили в разведке.

Кроме того, по данным ГУР, оккупационное командование усиливает давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих увольнение с военной службы, создает условия по их содержанию, в том числе затягиванием рассмотрения рапортов, задержкой расчетных выплат, невозвратом личных документов, хранящихся в штабах воинских частей.

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