Некоторые страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена по поводу переговоров с Россией, - Bloomberg

Некоторые восточноевропейские страны подвергли критике идею президента Соединенных Штатов Джо Байдена о встрече представителей НАТО с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на дипломата одного из государств региона, название которого не уточняется.

По словам дипломата, который потребовал остаться анонимным, его правительство "разгневано и ищет немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует президент Джо Байден".

Другой собеседник издания предоставил больше деталей. По его словам, беспокойство стран восточного региона сосредоточено на том, "к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и ограничений для свободы действий НАТО и его возможности осуществлять операции".

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Как утверждают источники журналистов, переговоры с Россией дадут президенту Владимиру Путину шанс "разделять и властвовать", посеяв раздор между США и Европой или же между членами Европейского Союза. Еще один дипломат предположил, что следует дождаться деталей по предлагаемым переговорам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует 10 декабря объявить о встрече, в которой примут участие представители России и "не менее четырех" основных союзников США по НАТО. О каких государствах речь идет, он не уточнил.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что до пятницы, 10 декабря, представители США и по меньшей мере четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.