Утвержден перечень компаний, в которых можно будет потратить "тысячу Зеленского", - Минэкономики

Чтобы воспользоваться "тысячей для вакцинированных", украинцы могут сгенерировать виртуальную банковскую карту в приложении "Дія", а также получить реальную карту у банков-партнеров программы "єПідтримка".

Об этом телеканалу Дом сообщил директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Александр Палазов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что идеология программы "поддержка" включает две основные цели. Первая – финансовая помощь наиболее уязвимым категориям бизнеса, пострадавшим от карантинных ограничений. Вторая – стимулирование населения к вакцинации.

"То есть финансовая помощь оказывается предпринимателям путем стимулирования спроса. Человек получает бесплатную услугу, а бизнес получает деньги от государства", — пояснил Палазов.

По его словам, в отношении "вакцинальной тысячи" есть несколько требований к гражданам. Гражданин должен быть совершеннолетним, вакцинированным двумя дозами, зарегистрированным в приложении "Дія" (где сгенерирован его "зеленый" сертификат).

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"Человек заходит в приложение, выбирает эту услугу, открывает виртуальный счет в банке. То есть его "Дія" переадресовывает на банк-партнер, который подписал с "Дією" договор. На протяжении краткого времени этот счет открывается, и происходит подтверждение. После этого человеку больше ничего не нужно делать. Он ожидает сообщения, что заявка принята, а потом, что деньги пришли на его карту. И он идет рассчитываться в указанные компании, виды бизнеса, предусмотренные постановлением Кабмина", — уточнил Палазов.

Он добавил, что банковскую карту можно открыть в приложении "Дія" виртуально, а можно обратиться в банки, "и получить эту карту предварительно".

"Также будет опция получить твердую, то есть невиртуальную карту. Это уже будет зависеть от банка, который будет предлагать свои услуги", — уточнил Палазов.

"Утвержден список MCC-кодов (MCC, Merchant Category Code)ов. Это банковский инструмент, который привязывается к терминалу компании, и он подтверждает, что компания осуществляет именно ту деятельность, к которой привязан МСС-код. Например, если это кинотеатр, то по этому коду через POS-терминал можно проверить — если у него есть такой код, значит, он осуществляет свою деятельность по трансляции кинофильмов", — заключил Палазов.