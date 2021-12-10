170 семей ветеранов получат жилье до конца года, - Лапутина
Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В прошлом году бюджет предусматривал также очень мало денег на жилье. А жилье является основной вещью, то есть если у человека нет дома, то сколько его не реабилитируй, он будет непривычен. И в этом году благодаря усилиям государства, а также благодаря усилиям общественности мы достигли того, что еще 282 млн гривен уже перечислено на казначейство, и уже есть перераспределение на области на получение жилья участникам АТО/ООС, которые ушли на защиту страны и оставили свои дома, и уже восемь лет им негде жить. Благодаря усилиям еще 170 семей получат жилье уже до конца года. И это практические вещи", - сказала министр.
По ее словам, бюджетом на следующий год предусмотрено 5,5 млрд гривен на жилье по всем субвенциям. Также 4 тыс. человек смогут получить собственные дома, и это почти вся очередь, за которую отвечает Минветеранов.