Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями не угрожали, - евродепутат Террас

Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас считает, что президент России Владимир Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями ему ни грозили.

Об этом Террас заявил в эфире Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, Россия выбрала благоприятное время для подготовки вторжения: во Франции скоро выборы президента, в Германии происходит смена канцлера, а президент США, по мнению депутата, не проявил себя с сильной стороны.

"Желание России навязать свою повестку дня сегодня больше, чем в предыдущие годы. Этому предшествовали долгие приготовления. Ситуация тоже благоприятная. Франция находится в состоянии предвыборной борьбы, в Германии нет канцлера, президент США также не проявил себя с сильной стороны. Уже начиная с лета Россия занимается эскалацией в различных регионах. В Европе, например, сейчас говорят о ценах на электроэнергию, на которую также очень явное влияние оказал Владимир Путин. В последние недели в центре внимания находится Беларусь, и это тоже было организовано с целью изменения архитектуры безопасности ЕС под себя, ведь что Путин считает, что он может это сделать", - сказал Террас.

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"У границ Украины явно идет подготовка к военной операции. Я не верю — какими бы санкциями ни грозили Путину, — что он упустит возможность вторгнуться в Украину. Мое внутреннее чувство подсказывает, что грядет война", — сказал Террас.

По мнению депутата, у РФ есть ряд целей в Украине, которые она надеется достичь силой. Если Кремль будет знать, что вмешательства Запада не будет, то 100 000 человек на Донбассе явно нацелены на соединение с временно оккупированным Крымом, считает он.

"Возможно, своим поведением последних лет Россия в какой-то времени научила Запад. И войну в Грузии можно было предположить за полгода до ее начала. Нападение на Украину тоже казалось чем-то нереальным, но первые признаки можно было заметить уже в декабре 2013 года. Тогда мы ничего не смогли с ними поделать. Цель России не ограничивается ближним зарубежьем, она хотят перестроить всю архитектуру безопасности таким образом, чтобы Россия имела влияние на своих соседей и располагала буферной зоной, чтобы в странах Балтии не было военного присутствия ни НАТО, ни США",- пояснил он.

Террас считает, что Путин хочет изменить архитектуру безопасности Европы под себя – чтобы Россия имела влияние на соседей, обладала буферной зоной, а в странах Балтии не было военного присутствия НАТО и США.