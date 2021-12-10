В Кремле назвали плановые учения ВМС Украины "потенциально опасной провокацией"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - объяснил Песков.

"Любая незначительная провокация может привести к очень серьезным последствиям", - добавил он.

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Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом", - рассказал Резников.

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Экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин ранее сообщил, что "Донбасс" проводит в акватории плановые учения, а Украина заранее перекрыла морской район их проведения, чтобы не мешать судоходству. Это, по его словам, достаточно рутинное дело для военных моряков, и судно обеспечения по определению не может составлять определенную "угрозу" кому-либо.