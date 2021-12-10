Столтенберг убежден, что следует продолжать переговоры в нормандском формате по Донбассу: Диалог важен, когда напряженность высока

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу, особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ле-Дрианом генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.

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Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.