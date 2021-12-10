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В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN

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В окружении Зеленского считают возможные санкции США в случае наступления России безуспешными, - CNN
В окружении президента Владимира Зеленского считают, что санкции, которые США планируют ввести в случае российского наступления, будут напрасны.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает СNN со ссылкой на неназванного советника главы украинского государства.

Собеседник телеканала заявил, что введение санкций после вторжения России было бы бесполезным.

"Киев считает, что любые возможные санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое сдерживание", – добавил он.

Впрочем, жесткие санкции могут сработать, если будут введены заранее, чтобы заставить Россию отступить, убежден он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовилась к вторжению и интенсивным боевым действиям в Украине, – CNN

Топ комментарии

  • jklpqrs
    Нет, диагноз - это посадить ущербное и тупое существо в кресло президента и рассчитывать на то, что жизнь станет лучше. Вот это диагноз. А все остальное...не отменят.
  • Romeo Ua
    Ты хоть новость читало?
  • jklpqrs
    Санкции, зебобики, не отменят. Как бы вы не старались.
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