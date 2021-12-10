Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировании Нормандского формата и работы ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - отмечается в сообщении.

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