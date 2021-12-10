ДТЭК сообщил МВФ о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями

Компания ДТЭК ВИЭ сообщила Международному валютному фонду о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, что приводит к нарушению Украиной взятых на себя обязательств.

Об этом говорится в письме британской юридической компании Seladore Legal, действующей в интересах ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК ВИЭ просит МВФ принять какие-либо меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

В частности, компания просит МВФ дополнительно указать украинскому правительству о неотложности использования поступлений от облигаций Укрэнерго для погашения остатка задолженности по состоянию на конец 2021 года.

В письме к МВФ отмечено, что в настоящее время ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" и правительству к ответственности согласно законодательству Великобритании.

"Английские адвокаты также считают, что лицами, связанными с ГП "Гарантированный покупатель" и/или Укрэнерго, в том числе государственными служащими, могли быть совершены уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 89 и 90 Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах от 2012 года" , – говорится в обращении к МВФ.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.