Опубликованы документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму, - СБУ

Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины открыли онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что обнародованные материалы имеют немаловажное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма.

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

- акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг;

- протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921-1922 гг.;

– часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

Публикация этих документов онлайн стала возможной благодаря сотрудничеству Архива СБУ с Укргосархивом, которое усилилось в августе этого года.

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