Мошенница выманила у женщины $45 тысяч за изгнание бесов, и 4 года выманивала деньги на детский дом, которого не существует

Под Киевом в Белой Церкви монахиня четыре года собирала средства на несуществующий детский дом.

Люди верили мошеннице и давали ей деньги, заказывали молитвы за здоровье и покой родственников. Об этом идет речь в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Женщина представлялась всем, как "матушка Елена из Святопокровского монастыря", и собирала немалые суммы денег "в помощь детям". Кроме того, она обманула знакомую на 45 тысяч долларов.

Мошенничество псевдомонахини раскрыли тогда, когда она собиралась обмануть одну из набожных продавцов рынка.

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Как говорится в приговоре Белоцерковского суда за 8 ноября, злоумышленница рассказала о том, что в монастыре якобы появился отец Митрофан, который проводит определенные ритуалы и занимается изгнанием бесов из одержимого человека.

Узнав, что продавщица одолжила знакомым 250 тысяч долларов, мошенница предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы в монастыре. Для этого ей требовалась десятая часть суммы долга и долговая расписка.

Так "матушка Елена" получила 25 тысяч долларов и обещала вернуть их через 40 дней. Впрочем, впоследствии она рассказала, что эти деньги заработаны нечестно и грязные и не подходят к обряду. На этот раз продавщица смогла собрать лишь 20 тысяч долларов. Которые ей тоже не вернулись.

Когда обманутые женщины обратились в полицию, выяснилось, что ни один детский дом пожертвования людей не получал. Не существовало и отца Митрофана.

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Злоумышленница полгода не приходила на заседание суда, но затем была задержана и арестована. При рассмотрении дела по существу женщина сначала не признавала своей вины, а впоследствии изменила показания. Обвиняемая говорит, что была бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был там священником.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 10 лет за решеткой. С псевдомонахини также взыскали 1,271 млн грн материального и морального ущерба.