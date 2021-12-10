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Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок "УЗ" Олийнык, - СМИ

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Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок "УЗ" Олийнык, - СМИ
Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают владелицу ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" в предоставлении взяток должностным лицам Филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" при закупке вагонных туалетов в 2017 году.

Об этом свидетельствует постановление от 19 ноября Высшего антикорсуда, куда детективы обратились в рамках уголовного производства №5202100000000316, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 01
Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 02

Из определения известно, что дело открыто по обращению народного депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа"), возглавляющей Временную следственную парламентскую комиссию по проверке деятельности "УЗ".

Следствие установило, что в 2017 году "ЦОП" провел три закупки вакуумных туалетов для пассажирских вагонов. По их результатам соглашение было заключено с ООО "Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 61,73 млн грн, а также с ООО "НПП "Рост" на сумму 225,09 млн грн.

Детективы получили информацию, что тогдашняя владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду служебным лицам "Укрзализныци" и "ЦОП" для победы в тендерах. Это позволило фирме получить контракты на поставку туалетов по завышенным ценам - почти 1 миллион гривен за комплект (два унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посередине вагона).

В суде детективы НАБУ ходатайствовали о разрешении на проведение обыска у Пароновой и тогдашней заместительницы директора Департамента материально-технического обеспечения "УЗ" Таисии Олийнык. С осени 2021 года, по данным НАБУ, она занимает должность директора Департамента закупок УЗ. НАБУ просило разрешение на обыск киевской квартиры Олейник с целью выявления и фиксации информации о победах в тендерах "НПП "Рост" и их исполнении, доступе к ее телефонам и компьютерам. Суд это ходатайство удовлетворил.

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По данным телеграмм-канала "Офис на Тверской", 9 декабря детективы НАБУ провели обыски у Олийнык и Пароновой, а также у Григория Бойко, получившего должность члена правления "УЗ" 26 октября этого года также уже при новом руководителе железной дороги Александре Камышине. При предыдущем руководстве он был директором по инженерно-техническому обеспечению "УЗ".

База деклараций НАПК не содержит декларации Олийнык о доходах за 2020 год, о ее увольнении или назначении.

"Раньше такие коллажи ходили по интернету в статьях о нравах тендерников "Укрзализныци". И вот наконец НАБУ подвело под них доказательную базу. Вчера детективы посетили Таисию Олийнык по делу о ценных туалетах для пассажирских вагонов. Это те, что унитазы за 300 тысяч (дороже мотоцикла) и кнопки для смыва за 7 тысяч гривен (дороже мобильных телефонов).Следователи собрали материалов как эта гражданка во времена преступного режима предшественников Зеленского лоббировала закупки у фирмы "Рост" по завышенной цене. А после того бросила работу на определенное время. Надеемся, следователи раскрутят историю до конца, потому что эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", - отмечают "Наші гроші" на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Ну и так. Ответственность за возвращение Олийнык (и ряда других "кравцовских" кадров) несут те же эффективные менеджеры Зеленского - Кубраков/Камишин/Голик, которым президент поручил масштабировать "Большое строительство" на железную дорогу. Однако они снова вместе с этим масштабировали и "Велике крадівництво", – резюмирует издание.

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Унитазы для вагонов за 300 тыс. и кнопки для смыва за 7 тыс. грн: НАБУ обыскало директора Департамента закупок УЗ Олийнык, - СМИ 03

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Топ комментарии

  • Юрій Яцуляк
    Проведіть обшуки заодно і сирьожи зе-лещенка - великого майстра з "лізингу".
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Потрібно цю директорку опустити головою у той унітаз за 300тис. та натиснути на кнопку за 7 тис.,може оце лайно прийде до тями...
  • Владимир c2a8b9e2
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