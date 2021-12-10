Duty Free Международного аэропорта "Львов" арендовал оператор с немецкими инвестициями

Арендатором Duty Free Международного аэропорта "Львов" имени Д. Галицкого на ближайшие 5 лет стала компания с немецкими инвестициями "БФ ЭНД ГХ ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД". Она предложила цену аренды 3,722 млн гривен, что более чем в 10 раз выше стартовой цены в 355,414 тыс. грн.

Как сообщает Львовская ОГА, это самая высокая арендная плата во Львовской области и третья по размеру в Украине.

"Счастлив оттого, что крупные европейские компании заходят на украинский рынок, в частности, в такое непростое время. Но это — хороший признак, что мы двигаемся в правильном направлении и создаем прозрачные условия для ведения бизнеса. И как пример, это рост цены на аукционе помещения в аэропорту в 10 раз. Спасибо компании за участие и победу", — прокомментировал результаты торгов глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В помещении площадью 860 м2 на третьем этаже главной зоны вылета после реконструкции откроется мультибрендовый Duty Free, предлагающий пассажирам духи, косметику, аксессуары, сладости, деликатесы и т.д. Планируется создать на нем до 30 новых рабочих мест.

"Мы представлены во многих странах мира, я работал на многих международных рынках. Видим, что украинский потребитель хочет покупать вещи лучшего качества мировых брендов, и сейчас у него будет эта возможность. В частности, во Львове. Кроме того, Украина подписала Соглашение об "открытом небе", и все больше и больше пассажиров путешествует. Поэтому мы очень рады быть здесь и очень оптимистичны в отношении нашего сотрудничества", - сказал при подписании соглашения Генеральный директор компании "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" Саймон Форд.

"БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" уже 11 лет является оператором одного из мировых лидеров рынка Duty Free Travel retail — немецкой компании Gerb Heinemann в Украине. За это время было создано более 0,5 тыс. новых рабочих мест и уплачено около 3 млрд грн арендных платежей. В настоящее время компания уже арендует площади под Duty Free в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны).

Ранее сообщалось, что компания недавно отпраздновала 11-летие работы в Украине.