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Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном "Донбасс" в Азовском море

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Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном "Донбасс" в Азовском море
Посольство США выступило с заявлением по поводу инцидента с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере американского посольства в Киеве.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
  • jklpqrs
    Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
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