Это очередной акт агрессии против Украины - посольство США об инциденте с судном "Донбасс" в Азовском море
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Посольство США выступило с заявлением по поводу инцидента с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере американского посольства в Киеве.
"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Неправдивые обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.