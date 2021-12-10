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Санкции против Портнова и Тупицкого – это логично, - Венедиктова

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Санкции против Портнова и Тупицкого – это логично, - Венедиктова
Введение санкций США в отношении экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова является логичным.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, которое транслировал телеканал "Украина 24" передает Цензор.НЕТ.

"Это не первые украинские граждане, в отношении которых вводятся санкции США. И мы прекрасно понимаем, что юридического основания для введения санкций других стран для украинской юрисдикции - для открытия уголовных дел - нет", - отметила Венедиктова.

Также генпрокурор напомнила, что в отношении Тупицкого есть уголовное производство.

"Вопросы имеют американские институции, и вопросы имеют украинские институции. Потому как генеральный прокурор, не отвечающий за политические решения, а отвечающий за решения в сфере уголовной юстиции, могу сказать, что это логично", - подытожила Венедиктова.

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Напомним, ранее США ввели санкции против эксзамглавы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

В посольстве США рассказали, что санкции против Портнова введены за использование влияния на получение решений в судах Украины и подрыв реформ.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Нелогічно, що ви із Зєлєю не бачите злочинів Портнова.
    Напевно тому, що персональний адвокат Портнова Андрій Смирнов зараз працює в ОПі заступником Єрмака.
  • Gozzalik salonu
    Недалек тот час когда и против бенядиктовой будут
  • Envoy
    Да , только эти санкции ввели США , а не Украина .
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