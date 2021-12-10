У России есть планы по значительной эскалации против Украины. Продолжаем консультации с союзниками по противодействию Кремлю, - США в ОБСЕ

Соединенные Штаты обеспокоены планами России по эскалации ситуации в Украине, включая масштабную военную операцию и усилия по дестабилизации страны изнутри.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета этой организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены свидетельствами того, что у России есть планы по значительной эскалации против Украины, включая масштабную военную операцию и усилия по дестабилизации Украины изнутри. Мы, как всегда, очень внимательно наблюдаем за регионом и будем продолжать тесно консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", - заявила она.

Американская дипломатка отметила, что Соединенные Штаты заставят Россию заплатить высокую цену и последствия, "если она предпримет дальнейшие агрессивные действия".

"Мы также призываем Россию прекратить попытки интеграции граждан Украины и украинской территории, которую она контролирует, путем паспортизации, экономической привязки и изменений в системе образования", - добавила Остриен.

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Она отметила, что продолжающаяся агрессия России против Украины, рядом с наращиванием военных сил на границе, "является наибольшей угрозой безопасности, с которой сегодня сталкивается Европа".

"Нарушая суверенитет своего соседа и подрывая его территориальную целостность, Россия стремится помешать Украине идти свободно по избранному ею пути полной евроатлантической интеграции", - заявила глава американской миссии в ОБСЕ.