Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству - Военно-морские силы. КАРТА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.