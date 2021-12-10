Зеленский - Макрону: "Северный поток – 2" - особая угроза энергетической безопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном обсудил угрозы от запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Главы государств обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Францию за своевременную поддержку нашего государства во время недавнего обострения ситуации. В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил взвешенную позицию Украины на фоне военной эскалации со стороны России", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. Отдельное внимание лидеры уделили вопросам разблокирования переговорного процесса в Нормандском формате. Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках "Нормандской четверки".

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"Стороны подчеркнули необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы. Президент Франции выразил поддержку важным инициативам Украины в ТКГ по возвращению к полноценному режиму прекращения огня, освобождению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ", - подчеркивают в Офисе президента.

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности негативного влияния проекта "Северный поток – 2". Владимир Зеленский отметил, что этот проект несет особую угрозу энергетической безопасности европейских государств. Оба президента подчеркнули важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу, в том числе за счет сжиженного природного газа.

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Также утверждается, что Макрон положительно оценил усилия Зеленского по внедрению важных реформ в Украине и подтвердил готовность французской стороны всячески способствовать этим усилиям.

"Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря текущего года", - резюмировали в ОПУ.