Шольц и Макрон настаивают на продолжении работы "нормандского формата"

Германия и Франция настроены на продолжение работы в нормандском формате для разрешения российско-украинского конфликта, а также на сотрудничество в рамках программы Восточного партнерства для содействия развитию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров в Париже 10 декабря.

Оба лидера положительно оценили попытки президента США Джо Байдена вести конструктивный диалог с российским президентом Владимиром Путиным и намерены усилить свою активность в этом направлении "с тем, чтобы гарантировать, что Украина имеет хорошие перспективы", заметил немецкий лидер.

По его словам, для этого уже есть хорошие основы, на которые нужно вновь опереться и которые должны играть роль для будущего, в частности "нормандский формат".

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"Конечно, есть общая четкая позиция, что незыблемость границ в Европе относится к принципам, которые должны принять все ради общей безопасности в Европе… Эти правила действуют для всех; речь идет не о власти и силе, речь идет о принципах, которые обязательны для всех", - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что для всех абсолютно ясно то, что нет альтернатив усилиям по ослаблению напряженности. Там, где возникают конфликты, подчеркнул канцлер, должны быть созданы условия для перспектив развития, в этом направлении будет углублена работа, в частности, в рамках "Восточного партнерства".

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился с тем, что "нормандский формат" остается важной и полезной платформой, западные посредники в нем – Франция и Германия – будут продолжать продвигать его.

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Макрон проинформировал, что сегодня утром имел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует обменяться мнениями с ним лично в Брюсселе в следующую среду на полях саммита ЕС-Восточное партнерство.

Берлин и Париж очень внимательно следят за ситуацией, ведь речь идет о безопасности Украины и делают усилия не допустить эскалации, заявили канцлер и президент.

Париж стал первой остановкой первого зарубежного визита Шольца после вступления в должность канцлера ФРГ.