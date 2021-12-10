Государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн

Производитель ток-шоу – компания Татаренко, владельца фирмы "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") выделило более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским". Об этом говорится на сайте "Прозорро", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским".

Создавать его будет ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

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В описании тендерных условий говорится, что шоу может стать главным проектом на канале: "Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они дают возможность увидеть политического деятеля в действии".

Планируется создать 60 выпусков по 45 минут/выпуск.

Андрей Пальчевский – телеведущий, известный активной поддержкой президента Владимира Зеленского. "Дом" – телеканал, ориентированный на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.

Подробнее о ток-шоу Пальчевского можна прочитать в блоге главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.