Украина обвинила РФ в нарушении Документа о безопасности на Черном море: Россия втрое увеличила количество военнослужащих в Крыму. ИНФОГРАФИКА

Милитаризация оккупированного Россией Крыма подрывает принципы, заложенные в Документе о мерах по укреплению доверия и безопасности в военно-морской сфере на Черном море.

Об этом заявила делегация Украины во время 19-х ежегодных консультаций по выполнению этого документа, которые прошли в Вене в формате телеконференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ускоренная и широкомасштабная милитаризация украинского Крыма со стороны Российской Федерации не только подрывает Документ об укреплении доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море, но и ставит под угрозу архитектуру региональной безопасности, нарушает нормы и принципы международного права", - заявили украинские дипломаты.

Они подчеркнули, что РФ постепенно превращает Черноморский регион в военную зону, а Крымский полуостров становится "сильно милитаризованной базой материально-технического обеспечения, используемой для вмешательства в разных дальних горячих точках, в том числе в Сирии и Ливии".

В своем выступлении делегация Украины привлекла особое внимание стран-партнеров к этому процессу, продемонстрировав слайды с цифрами в подтверждение тревожного развития событий.

Так, за годы оккупации Россия почти втрое увеличила количество своих военнослужащих в Крыму – с 12,5 тыс. до примерно 32,5 тыс. По оценкам, к 2025 году численность оккупационных войск может возрасти до 40-45 тыс.







Кроме того, на полуострове дислоцируется около 12,5 тыс. военнослужащих национальной гвардии РФ и пограничной службы ФСБ.

Наземная и воздушная составляющие постоянной группировки вооруженных сил РФ в Крыму имеют на вооружении до 220 танков, до 660 бронированных машин, до 400 реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем разного калибра, а также 13 береговых ракетных комплексов и до 170 самолетов.







Военно-морской компонент российских войск в Крыму включает до 70 военных кораблей и семь подводных лодок. К 2025 году планируется его увеличение еще на 15 военных кораблей.









"Нашу особую обеспокоенность вызывает то, что 39 единиц вооружения (морского, воздушного и наземного компонентов), которые были размещены в оккупированном Крыму, могут быть использованы в качестве носителей ядерного оружия. Украина как сторона Договора о нераспространении ядерного оружия очень обеспокоена тем, что Россия размещает в Крыму носители и другие средства, способные доставлять ядерное оружие", – заявили в украинской делегации.

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Также было указано на другую сторону милитаризации – масштабные военные учения в оккупированном Крыму и близлежащих акваториях Черного моря. В общей сложности в нынешнем году РФ провела в Крыму 90 военных учений разного уровня.

Украинская сторона призвала все государства воздерживаться от вовлечения в военно-морскую деятельность агрессора, которая осуществляется на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, Документ о мерах по укреплению доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море был принят 25 апреля 2002 года Украиной, Болгарией, Грузией, Румынией, Россией и Турцией.