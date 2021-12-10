К "делу Стерненко" приобщили интервью Венедиктовой, Трепака и Рябошапки

По ходатайству адвокатов активиста Сергея Стерненко к делу об убийстве приобщили цитаты из интервью генерального прокурора Ирины Венедиктовой, экс-заместителя генерального прокурора Виктора Трепака и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Также адвокаты предоставили судьям письмо бывшего главы группы прокуроров по делу Стерненко Андрея Родионова. Тот отказался согласовать активисту подозрение в умышленном убийстве, после чего был отстранен от производства.

На судебном заседании 10 декабря адвокаты Сергея Стерненко продолжили предоставлять суду доказательства "политизации дела" о нападении на активиста и гибели одного из нападавших во время столкновения – Стерненко говорит о самообороне, а государственное обвинение – об умышленном убийстве.

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Первым в дело приобщили интервью генерального прокурора Венедиктовой, которая говорит, что подозрение Стерненко будет в любом случае, вопрос только в квалификации – умышленное или неумышленное убийство. По мнению обвиняемого, прокурор не могла делать такие заявления, не будучи прокурором по делу, в частности, за два месяца до того, как активисту выдвинули подозрение.

"Это было давление Венедиктовой на прокурора по делу. И прокурор об этом заявлял потом. И это еще раз доказывает политический характер этого дела", – заявил обвиняемый.

По мнению защиты, эти и другие заявления чиновников доказывают, что следствие велось предвзято. Также адвокаты Андрей Писаренко и Маси Найем напомнили, что одним из критериев политически мотивированных дел согласно решениям Европейского суда по правам человека являются публичные поспешные заявления чиновников.