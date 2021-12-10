К "делу Стерненко" приобщили интервью Венедиктовой, Трепака и Рябошапки
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Также адвокаты предоставили судьям письмо бывшего главы группы прокуроров по делу Стерненко Андрея Родионова. Тот отказался согласовать активисту подозрение в умышленном убийстве, после чего был отстранен от производства.
На судебном заседании 10 декабря адвокаты Сергея Стерненко продолжили предоставлять суду доказательства "политизации дела" о нападении на активиста и гибели одного из нападавших во время столкновения – Стерненко говорит о самообороне, а государственное обвинение – об умышленном убийстве.
Первым в дело приобщили интервью генерального прокурора Венедиктовой, которая говорит, что подозрение Стерненко будет в любом случае, вопрос только в квалификации – умышленное или неумышленное убийство. По мнению обвиняемого, прокурор не могла делать такие заявления, не будучи прокурором по делу, в частности, за два месяца до того, как активисту выдвинули подозрение.
"Это было давление Венедиктовой на прокурора по делу. И прокурор об этом заявлял потом. И это еще раз доказывает политический характер этого дела", – заявил обвиняемый.
По мнению защиты, эти и другие заявления чиновников доказывают, что следствие велось предвзято. Также адвокаты Андрей Писаренко и Маси Найем напомнили, что одним из критериев политически мотивированных дел согласно решениям Европейского суда по правам человека являются публичные поспешные заявления чиновников.