Промышленники и аграрии призвали Зеленского отменить списание вагонов по возрасту: оно угрожает национальной безопасности Украины

Приказ о запрете сверхнормативного срока использования некоторых видов вагонов, который подготовило Министерство инфраструктуры Украины, угрожает экономической безопасности Украины, ведь его принятие повлечет за собой транспортный коллапс, падение в промышленной и аграрной сферах, и массовых увольнений. Поэтому этот приказ должен быть существенно доработан.

Об этом говорится в письме президенту Владимиру Зеленскому, которое подписали представители крупнейших украинских ассоциаций и общественных объединений.







Среди подписантов письма - ОП "Укрметаллургпром", ВООРТ "Федерация работодателей транспорта Украины", Украинская ассоциация известковой промышленности, УНПА "Укркокс", Ассоциация предприятий владельцев ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок "Укрведтранс", Украинская зерновая ассоциация, Всеукраинский "Агро-Продовольственный Совет", ГС "Аграрный союз Украины", ГС "Всеукраинский аграрный совет", ассоциация "Союз птицеводов Украины", ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украинская ассоциация прямых продаж, ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины", ВОО "Украинская Федерация индустрии безопасности", ГС "Ассоциация производителей Украины". Как говорится в письме, специалисты отраслевых ассоциаций и объединений тщательно изучили проект, и не поддерживают его в текущей редакции, ведь в нем по-прежнему не учтены предложения, которые предоставлял бизнес. "Проект по-прежнему предусматривает применение формального советского подхода к обеспечению безопасности движения - путем ограничений срока эксплуатации вагонов на основании года выпуска вместо внедрения европейской практики, предусматривающей оценку фактического технического состояния вагонов и принятие решения об их эксплуатации именно на базе соответствующей оценки. Все это происходит, несмотря на вполне очевидный факт, что именно европейский подход гарантирует, что на пути допускаются только действительно исправные вагоны, а также то, что исправные вагоны не будут списаны на металлолом по формальным признакам", - подчеркивают подписанты.

Также в письме подчеркивается: МИУ так и не провело обсуждение этого проекта со всеми заинтересованными сторонами, и прежде всего – с основными потребителями услуг железнодорожных перевозок, несмотря на то, что именно эти отрасли обеспечивают почти 100% погрузки промышленных железнодорожных перевозок. Также не был проведен детальный анализ регуляторного влияния относительно того, как этот проект повлияет на другие отрасли экономики. Текущая редация Приказа, как и предыдущая, приведет к списанию 75 тысяч вагонов к 2031 году. Оставшегося вагонного парка будет недостаточно для обеспечения своевременных и в полном объеме железнодорожных перевозок. Это, в свою очередь, приведет к разрушительным последствиям не только для отдельных отраслей, но и для экономической стабильности и национальной безопасности Украины в целом - рост транспортных расходов приведет к снижению конкурентоспособности нашей продукции, сокращению промышленного производства и экспорта, потере рабочих мест и отчислений в бюджет. Вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию и создание новых производственных мощностей, промышленные и аграрные предприятия будут вынуждены инвестировать в строительство новых вагонов, подчеркивается в письме. В то время как пригодные для эксплуатации вагоны будут отправлены на металлолом по чисто формальным основаниям. "Учитывая сказанное, во избежание катастрофических последствий для экономики и национальной безопасности Украины в целом, просим вас не допустить принятия этого документа в текущей редакции и обратить внимание на необходимость его доработки", - резюмируют подписанты.

Как известно, Министерство инфраструктуры подготовило проект Приказа, согласно которому грузовые вагоны будут списываться не по их техническому состоянию, а исключительно на основе возраста. Программа обновления парка будет проходить в рамках проекта "Большая стройка на УЗ", а стоимость ее составит более 100 миллиардов гривен.

Как ожидается, новые вагоны будут построены на украинских вагоностроительных заводах. МИУ даже подготовили Меморандум: его подписантами должны стать Укрзализныця, ряд банков, которые будут участвовать в кредитовании УЗ и вагоностроительные заводы. Более 200 украинских крупнейших предприятий и ассоциаций подписали Антимеморандум. Они обратились к власти с просьбой не списывать вагоны по советской "возрастной" схеме, ведь она повлечет за собой дефицит подвижного состава и транспортный коллапс, в результате которого УЗ будет терять 10 млрд грн ежегодно, а потери госбюджета составят десятки миллиардов.