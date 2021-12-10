С начала суток войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошкивского наемники совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.