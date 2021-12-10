С начала суток войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Новотошкивского наемники совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Попасной русские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Около Майорска оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.