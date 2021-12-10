Власти должны бороться с теневой экономикой, а не повышать давление на легальный бизнес, Ernst&Young

По словам Котенко, принятый депутатами законопроект №5600 приведет к росту налогового давления на бизнес.

Вместо того чтобы снижать уровень теневой экономики, власти увеличивают налоговое давление на честный бизнес. Об этом заявил руководитель налогово-юридической практики Ernst&Young в Украине Владимир Котенко на форуме о детенизации, организованном Европейской бизнес ассоциацией.

По его словам, принятый депутатами законопроект об изменениях в налоговое законодательство (№5600) приведет к увеличению налогового давления на бизнес, который работает честно.

"Что мы получаем? Мы получаем №5600, ограничивающий перенос убытков для прозрачного бизнеса, мы получаем постоянный рост единого социального взноса в связи с повышением минимальной заработной платы, получаем только обещания, что вот сейчас будет радикальная реформа и правильное налогообложение персональных доходов в частности", – рассказал Костенко.

По его мнению, властям нужно было бы сосредоточиться на мерах по уменьшению уровня теневой экономики, которая только по официальным данным превышает 30%, а на самом деле значительно больше. В то же время в развитых странах этот уровень не выше 10-17%.

"Иногда хочется сказать словами политических селебритис, обычно перефразируя: каких полномочий вам не хватает, чтобы бороться с теневой экономикой уже сейчас (…). Потому что сейчас мы видим со стороны государственных органов, что они плодят просто бюрократию, не решают проблемы, а создают вид суеты, которая ориентирована исключительно на авторов этих проблем, то есть на обеспечение их занятости", – сказал Костенко.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат Украины София Федина заявила, что принятыми налоговыми изменениями (законопроект 5600) власть лишит обычных украинцев средств к существованию и обогатит олигархов, близких к власти.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.