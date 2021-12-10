Бельгийский инвестор в ВИЭ обвинил Украину в нарушении обязательств и подал в суд

Производитель электроэнергии из возобновляемых источников SREW N.V. обратился в международный арбитраж с требованиями к Украине на 70 млн евро из-за грубого нарушения страной своих обязательств и собственных законов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на издание "Украинская правда".

Компания обвинила Украину в нарушении ее прав как инвестора, которые предусмотрены в соглашении между правительствами Украины и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Ранее о грубых нарушениях украинских законов со стороны правительства заявила компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, которой правительство Украины в ручном режиме заблокировало выплату долга с целевых "зеленых" еврооблигаций.

Бельгийская SREW N.V. построила в Украине Днепро-Бугскую ВЭС в Херсонской области мощностью 110 МВт.

Фото: Днепро-Бугская ВЭС во время строительства (firstregion.com.ua)

Теперь компания обратилась в арбитраж, потому что считает, что Украина "необоснованно и непоследовательно разрушала законодательное регулирование в сфере возобновляемой энергетики".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.