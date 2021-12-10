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16-летнему студенту грозит до 5 лет ограничения свободы из-за проникновения в тоннель харьковского метро

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16-летнему студенту грозит до 5 лет ограничения свободы из-за проникновения в тоннель харьковского метро
В Харькове полицейский и сотрудник метро задержали человека, который прыгнул на рельсы метро на станции "Центральный рынок" и побежал по туннелю в сторону станции "Площадь Конституции".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, им оказался 16-летний студент одного из харьковских колледжей.

Его пригласили в комнату полиции.

"Сообщение о том, что посторонний проник в тоннель на станции метро "Центральный рынок", поступило в полицию 10 декабря около 15:36. С путей было снято напряжение и приостановлено движение электропоездов на Холодногорско-Заводской линии метрополитена. В настоящее время движение на линии восстановлено", – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    Бить розгами и отпустить ! Какие нах 5 лет ? 5 лет у нас положены ежели нажраться и холопов до десятка в мясо машиной раскатать.
  • koresh68
    Что то дохрена шьют! Особенно на фоне Трухиных.
  • Виталий CN
    О, на Цензорі з'явилися заголовки, як на жовтих сайтах. Не 5 років ув'язнення, а до 5 років обмеження волі, але це по максималці. Санкція ч. 1 статті 296 - штраф 8500-17000 грн, арешт до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Але там взагалі дрібне ***********, адміністративка, 51 гривня штрафу або 15 діб адмінарешту.
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