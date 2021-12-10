16-летнему студенту грозит до 5 лет ограничения свободы из-за проникновения в тоннель харьковского метро
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В Харькове полицейский и сотрудник метро задержали человека, который прыгнул на рельсы метро на станции "Центральный рынок" и побежал по туннелю в сторону станции "Площадь Конституции".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области, им оказался 16-летний студент одного из харьковских колледжей.
Его пригласили в комнату полиции.
"Сообщение о том, что посторонний проник в тоннель на станции метро "Центральный рынок", поступило в полицию 10 декабря около 15:36. С путей было снято напряжение и приостановлено движение электропоездов на Холодногорско-Заводской линии метрополитена. В настоящее время движение на линии восстановлено", – говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.