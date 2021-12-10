В Раде подготовят законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, – Корниенко

В Верховной Раде будет создана рабочая группа, которая подготовит законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Изменения в Конституцию перешли от широкого обсуждения с органами местного самоуправления к более узкому – на уровне парламента. Мы ведем дискуссию на базе двух комитетов... - по вопросам правовой политики и... комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления... Поэтому решили создать межкомитетскую рабочую группу, о чем буквально в понедельник будет распоряжение председателя Верховной Рады", - рассказал Корниенко.

По его словам, рабочая группа продолжит обсуждение по таким ключевым политическим вопросам, как статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

"Точно есть консенсус относительно тех моментов, которые обсуждаются в медиа. Мы прямо и открыто заявляем, что мы против юридического лица для общин, а потому это ни в одной версии изменений в Конституцию точно не появится. Эта позиция пока не возможна для выполнения в Украине", - подчеркнул первый вице-спикер.

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В то же время, он отметил, что внесение изменений в Основной закон является непростым и длительным процессом, поскольку принятие соответствующего законопроекта требует двух чтений, чему предшествует получение заключения от Конституционного Суда.

Корниенко прогнозирует, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в начале следующей сессии Верховной Рады, которая начнется в первый вторник февраля 2022 года.

Первый вице-спикер парламента также проинформировал, что вскоре будет презентована новая концепция работы Консультативного совета по вопросам самоуправления при председателе Верховной Рады.