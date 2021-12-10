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Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN

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Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN
Вводить дополнительные санкции против России нужно уже сейчас, не дожидаясь дополнительного вторжения, ведь дальше может быть поздно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к этому власти США призывает команда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника Зеленского, имя которого не называет.

Советник говорит, что, по мнению официального Киева, Москва уже просчитала варианты возможных санкций на случай вторжения, и потому не боится их введения.

"Однако введение жестких санкций сейчас – со встроенными в них положениями об отмене, если Россия сделает реальные шаги для деэскалации – имеет шанс сработать", – цитирует CNN слова собеседника.

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  • хужє не будєт
    Тим часом сам наркоман звільнив і зразу знову призначив керівника ДУСі, Ігоря Лисого.
    Соцмережі жартують, що нарешті в Офісі Президента зайнялись важливими справами.
    Ганяють Лисого.
  • Сергей Середа
    А как на счёт просто перестать стрелять и наживаться на войне?

    Клоун или идиот или нагло и цинично врал на вборах презедента
  • Ритта Рыжук
    Цікаво хто цей інкогніто ??? Часом не Порошенко !!!)))
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