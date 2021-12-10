Окружение Зеленского призывает США к немедленным санкциям против РФ, - CNN

Вводить дополнительные санкции против России нужно уже сейчас, не дожидаясь дополнительного вторжения, ведь дальше может быть поздно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к этому власти США призывает команда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советника Зеленского, имя которого не называет.

Советник говорит, что, по мнению официального Киева, Москва уже просчитала варианты возможных санкций на случай вторжения, и потому не боится их введения.

"Однако введение жестких санкций сейчас – со встроенными в них положениями об отмене, если Россия сделает реальные шаги для деэскалации – имеет шанс сработать", – цитирует CNN слова собеседника.

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