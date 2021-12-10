Ответ в случае вторжения России в Украину будет быстрым, - ЕС

В случае военного нападения России на Украину последует ясный политический и экономический ответ, и он будет быстрым, потому что готовится заранее.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом состоит наша политика сдерживания. ЕС - это не военный альянс, и сдерживание в дипломатическом смысле заключается именно в этом. Мы говорим, если вы сделаете это, то будут последствия", - пояснил он.

По его словам, санкционная политика ЕС действует иначе, чем американская, потому что требует согласования между многими странами-членами союза.

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"Мы работаем над разными предложениями экономических санкций, которые выдвигают лидеры разных стран ЕС, - сообщил собеседник. - Но мы не можем сразу выложить их на стол, пока нет предварительных условий. Но будем реагировать очень быстро".

Он напомнил ситуацию 2014 года, когда российские войска, по его словам, входили в Мариуполь. Евросоюзу потребовалось 72 часа, чтобы запретить России и крупным российским компаниям занимать деньги на европейском рынке на 90 дней. Это были самые существенные финансовые санкции, которые ЕС когда-либо принимал против какой-либо страны. Понадобилось трое суток на их введение, потому что они были готовы и достаточно было дать команду. На этот раз будет то же самое, сказал он.

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Отвечая на вопросы журналистов, этот источник признал, что на саммите ЕС минувшим летом лидеры стран ЕС приняли решение о жестких санкциях в отношении России, но пакет так и не был обнародован, хотя и подготовлен Еврокомиссией. Ему может быть дан ход только по команде Европейского совета.

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