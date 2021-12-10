Одна на всю Украину: учительница с Волыни Галина Шура написала "Диктант национального единства" совсем без ошибок

Всего в "Украинское радио" на проверку поступило 14 573 письма с текстом диктанта.

Имена победителей Радиодиктанта национального единства-2021 объявил член правления Общественного, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Ни одной ошибки не сделала только Галина Шура из села Комарово Ковельского района Волынской области. В письме она указала, что работает в общеобразовательной школе-детсаде.

С одной ошибкой диктант написали Надежда Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (Тишко). По две ошибки совершили 12 человек, которые прислали свои работы на проверку.

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Всего в списке победителей 21-го Радиодиктанта национального единства 16 человек:

Галина Шура, Волынь

Надежда Палий, Львовская обл.

Максим Слюсаревский, Киев

Юлия Шекет (Тишко)

Татьяна Лихтанская

Илона Войтенко

Юлия Туманцева

Тамара Лавренко, Харьков

Елена Скорик

Наталья Николенко, Херсон

Дарья Иванковская, Львовская обл.

Виктория Кригер, Хмельницкая обл.

Лариса Семенюк, Луцк

Алла Кравченко, Киев

Александр Щетинский

Кристина Гоянюк, Львов.

Всего на проверку в "Украинское радио" пришло 14 573 письма с текстом диктанта. Из них 1824 — в бумажном виде и 12749 — на электронную почту.

Напомним, 9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка, состоялся 21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства, организуемый Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Текст радиодиктанта "Вслед за памятью" написал и прочитал в эфире Общественного писатель Юрий Андрухович.