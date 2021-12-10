Глава МИД Литвы Ландсбергис подал в отставку в знак протеста, что по стране продолжается транзит белорусских грузов
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал заявление об отставке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.
Такое решение связано с продолжающимся транзитом белорусских грузов.
"Видя сложившееся положение из-за продолжающейся после введенных США санкций перевозки белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики, прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время", - цитирует заявление Ландсбергиса ведомство.
Отмечается, что днем ранее Ландсбергис заявлял, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву.