Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию на Донбассе, - Зеленский о разговоре с Байденом

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Американский лидер сообщил об этом главе государства во время их беседы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил у эфире "1+1".

"Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что сам Байден во время телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

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