Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию на Донбассе, - Зеленский о разговоре с Байденом

12 611126
Россия заверила США, что не собирается продолжать эскалацию на Донбассе, - Зеленский о разговоре с Байденом
Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию. Американский лидер сообщил об этом главе государства во время их беседы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил у эфире "1+1".

"Я получил месседж от президента США, что Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что сам Байден во время телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

Читайте также: Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Москалям вірити -себе не поважати !!))
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Третій Рейх також запевняв...
  • Maxim Ak-Murza
    Стесняюсь спросить....а шо там с госпереворотом? Ну неужели Наивеличайший Луноликий оказался ...эээ...3,14здаболом?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости