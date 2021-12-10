Зеленский: Благодаря США у нас может появиться еще одна площадка переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией может появиться еще одна площадка для диалога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время интервью каналу 1+1.

"У нас (с Россией – ред.) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И здесь очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять Нормандский формат, потому что ничего не построив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, США могут дополнить нормандский формат площадкой контактов с РФ.

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