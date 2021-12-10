В случае прямых переговоров с Путиным важно не потерять нормандский формат, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На сегодняшний день я имею реакцию, что все "за", чтобы существовало несколько путей, и чтобы больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но даже при этих двух направлениях я не исключаю, и такое подтверждение и поддержка есть, я не исключаю отдельного формата прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", – заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
В то же время, по словам главы государства, "очень важно не упустить нормандский формат".
"Здесь очень тонкий такой хирургический момент – как не потерять нормандский формат, поскольку, ничего не построив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно – не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон", – пояснил Зеленский.
По словам президента Украины, сейчас отношения с президентом Франции у него хорошие.
"Макрон сегодня – один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный, точно лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в нормандском формате. Поэтому для меня очень важна его реакция", - сказал Зеленский.