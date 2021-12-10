Олигархам нужно договариваться с государством, а не наоборот, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заставить олигархов договариваться с государством вместо того, чтобы государство договаривалось с ними.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером.

"Мне кажется, что надо как-то менять ход истории. Им (олигархам – ред) нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто – оно свои договоренности излагает в законах, и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", – подчеркнул президент.

Читайте также: Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря