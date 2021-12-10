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Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА 01

Во время встречи Зеленский вручил новому руководителю Закарпатской ОГА служебное удостоверение.

Как сообщили в ОП, Виктор Микита родился в 1979 году в с. Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум ("технология, экономика и планирование деревообработки", технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины ("правоведение", юрист). Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности на УГППС "Укрпочта", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях.

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