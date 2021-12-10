Агрессию РФ временно удалось отодвинуть от Украины, – экс-министр обороны Полторак

Благодаря конструктивной работе европейских и американских партнеров удалось временно устранить опасность полномасштабной агрессии РФ.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.

"Думать о том, что это (нападение РФ. – Ред.) не произойдет – я думаю, что это просто потеря времени. Пока у России существует цель – уничтожение Украинского государства и украинского народа – он, Путин, никогда в жизни не откажется от такой цели", - сказал он.

Полторак подчеркнул, что наиболее вероятным было полномасштабное вторжение России в районе Нового Года. Но этой угрозы, по его мнению, удалось избежать.

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"Именно благодаря конструктивной работе наших партнеров европейских, благодаря работе наших партнеров и друзей из Соединенных Штатов, разговора Путина с Байденом, благодаря работе наших дипломатов, руководства нашей страны, по моему глубокому убеждению, мы временно отодвинули агрессию РФ от Украины", - считает экс-министр обороны.

"Не надо недооценивать Путина. Он сейчас это время, которое, по нашему мнению, есть у всех - он использует для того, чтобы максимально приготовиться к этим санкциям, минимизировать потери, найти путь обхода этих санкций, а затем снова с оружием прийти в Украину ", – добавил Полторак.