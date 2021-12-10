Российские военные корабли заявляют, что действуют в рамках договора от 2003 года, согласно которому воды Азовского моря являются внутренними водами РФ и Украины, - журналист Клименко
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Клименко отметил: "Что сейчас происходит в море близ Мариуполя (спасибо нашим волонтерам-радиолюбителям):
Украинский корабль Морской охраны (бортовый № BG-32), это ПСКР - пограничный сторожевой корабль 2-го ранга "Донбасс" (не путать с аварийно-спасательным кораблем "Донбасс"), самый большой корабль Мариупольского отряда Морской охраны спрашивает российский ПСКР (борт 377) что он делает вблизи Мариуполя...
Вот что отвечает корабль РФ (юристам МИД Украины читать внимательно! - вместе с предыдущим постом):
..."В соответствии с договором от 24 декабря 2003 года акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины. Я бортовой №377 действую в соответствии с законодательством РФ, которое распространяется на всю акваторию Азовского моря в части не противоречащей договору между РФ и Украиной. В акваторию порта Мариуполь я не вхожу. Стою на якоре и соблюдаю меры безопасности мореплавания"..."
Также Клименко подчеркнул, что Россия перекрыла 3 района вблизи Кирилловки, Бердянска и Мариуполя для "проведения учений со стрельбами" с 08.12.21 по 08.01.22.
Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.
Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.