Путин после недавних выборов в Госдуму РФ имеет полный карт-бланш на действия по Украине

Все партии в российском парламенте поддерживают агрессивную политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, русский народ разделяется на два - "народ войны" и "народ мира".

"У нас только избран очередной российский парламент, и в этом парламенте все пять партий - это "партии войны". И если Владимир Путин выйдет с инициативой в Государственную Думу о проведении военных действий, не дай Бог, то ни одна партия, представленная на сегодняшний день в российском парламенте, не выступит против Путина", - сказал Шлосберг.

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