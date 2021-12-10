Путин играл на повышение, и Байден ему подыграл, - Рахманин

Полномасштабной угрозы вторжения войск РФ в Украину нет – есть только риск.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть определенное количество профессиональных маркеров, по которым разведчики определяют уровень угрозы, делают так называемую консолидированную разведывательную оценку, которая доводится до главнокомандующего и СНБО, за этим высчитывается определенный коэффициент угрозы. Так вот, по маркерам на сегодняшний день угрозы полномасштабного вторжения нет. Есть риск. Это разные вещи. ... На сегодняшний день есть риск, но нет полномасштабной угрозы", - рассказал он.

По словам нардепа, уже случались периоды, когда у украинских границ было больше войск РФ, чем сейчас. Но тогда такой реакции стран запада на это не было.

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"Когда появилась первая публикация в американской прессе, численность (российских войск у границы Украины. – Ред.) достигала около 90 тыс. Для сравнения, год назад, летом, было 87 (тыс. – ред.). Весной этого года было по меньшей мере 105 (тыс. - ред.). Во время учений "Запад-2021" россияне писали 200, ну, было около 180 тысяч, и еще белорусы. Риск был в разы выше. Напомните мне, пожалуйста, такую ​​же бурную реакцию наших западных партнеров, и почему ее не было", – говорит Рахманин.

Он предположил, что оценивая риски, страны Запада исходили не из объективных разведданных, а из информации о намерениях.

"То, что делала Россия – это классическая игра на повышение ставок. Путин даже не скрывал, что у него есть перечень требований, и он стремится к встрече с Байденом. Он ее получил", - утверждает Рахманин.

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"Вместо этого Байден подыгрывал в этой игре на повышение ставок. ... Это была возможность с помощью этой игры определенные шаги, которые подавались к этому как уступки Путину, сегодня преподносить как компромисс, с помощью которого остановили полномасштабное вторжение, которого, подчеркиваю, могло и не быть", - добавил он.