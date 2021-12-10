Президент Хорватии Миланович назвал визит премьер-министра Пленковича в Киев "чистым шарлатанством"

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractiv.

По мнению президента, визит премьера в Украину может плохо повлиять на отношения Хорватии с Россией.

Глава государства добавил, что премьер Пленкович "уйдет в Брюссель, если ситуация обострится".

"У меня симпатия к Украине, и я ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович уйдет в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские военные туда не убегут", – сказал Миланович.

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Он не считает, что этот визит можно отнести к внешней политике Хорватии.

"Это очень серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент. При этом он призвал украинцев не обижаться.

Президент Хорватии не имеет значительных полномочий, но может влиять на внешнеполитический курс государства и решения в сфере национальной безопасности.

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