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Зеленский или не понимает масштабов угрозы, или с самого начала понимал, что ничего не будет, - Рахманин

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Зеленский или не понимает масштабов угрозы, или с самого начала понимал, что ничего не будет, - Рахманин
При реальной угрозе вторжения России власти должны были заранее готовиться к вероятному введению военного положения. Но этого не было сделано.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"В тот день, когда появилась первая информация о том, что накапливается определенное количество сил и средств, все органы местного самоуправления, государственные органы власти должны были получить пакеты и готовиться к этим мероприятиям. Они были проведены? Нет", - рассказал он.

"Военные комиссариаты бывшие, которые сейчас называются территориальными центрами - они должны были наконец подтолкнуть Единый реестр и готовиться к мобилизации. Они это сделали? Нет", - добавил Рахманин.

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Нардеп перечислил еще ряд действий, которые должны были предпринять власти, если бы действительно готовились к необходимости ввести военное положение из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Или человек, возглавляющий государство и являющийся верховным главнокомандующим, не понимает масштабов и уровня угрозы, или он с самого начала понимал, что ничего не будет, и Запад нас спасет. Нас не спасет никто, кроме нас самих", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • Apollo ee48865f
    Скоріше розумів, що завжди може вилетіти до своїх маєтків в Італії, якщо не з Києва, то з будь-якого іншого аеропорту, що втрачати ? тому що одна справа розкрадати бюджет, а зовсім інша - воювати.
  • Myko
    В той час коли дорослі дяді вели напружені переговори з кровожерливим агресором, а інфантильно-недорозвине постить фотки із спортзалу, то про яке розуміння питає Рахманін?
  • Олег Таценко
    О чём Вы говорите? Заезжаю сегодня с работы к себе во двор, а возле подъезда стоит белая Тойота с рашенскими номерами (регион 750) и там сидят две шмары, слушают музон и громко ржут. Я что-то не припомню чтобы при Порохе по Киеву катались мос..ли так в открытую и с музыкой. Не граница, а проходной двор б..ть!
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