Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича "шарлатанством".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский подчеркнул: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.