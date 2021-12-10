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Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту

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Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Хорватии Зорана Милановича, который назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича "шарлатанством".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Зеленский подчеркнул: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит главы правительства страны Андрея Пленковича в Украину "чистым шарлатанством" из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией.

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Топ комментарии

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Что не так он сказал? Все правильно сказал.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
  • Oleksandr Onys
    Отут я вперше можу погодитися із президентом
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