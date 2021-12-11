Вот у них новый министр обороны, был вице-премьером, некто Арестович, - Лавров о новых кадрах в украинской политике. ВИДЕО
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Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров показал невысокую осведомленность о кадровых изменениях в украинской политике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пользователь Necro Mancer.
Лавров назвал советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича "министром обороны".
Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. - Есть еще такая болезнь - склероз, - сообщил он https://t.co/kJDhcC7Xgw #Лавров #старостьнерадость pic.twitter.com/RdTOEW8MaI— Necro Mancer (@666_mancer) December 10, 2021