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Вот у них новый министр обороны, был вице-премьером, некто Арестович, - Лавров о новых кадрах в украинской политике. ВИДЕО

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Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров показал невысокую осведомленность о кадровых изменениях в украинской политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пользователь Necro Mancer.

Лавров назвал советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича "министром обороны".

Топ комментарии

  • Віталій Маркович
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зовсім ***** конячку не береже

  • растуди
    Загнаних коней дострілюють
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